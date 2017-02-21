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21 февраля 2017, 8:18 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» взял на просмотр украинского защитника

Украинский защитник Андрей Мищенко находится на просмотре в алматинском «Кайрате». Об этом сообщает FootBoom.

Потенциальный новичок алматинцев успел принять участие в двух контрольных играх. Увеличить
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По информации издания, 25-летний футболист уже успел сыграть за новую команду в спаррингах против московского «Динамо» и «Анжи». Сейчас Мищенко перебывает в статусе свободного агента, поэтому достанется новому клубу совершенно бесплатно.

Этой зимой 25-летний футболист проводил сборы вместе с другим казахстанским клубом «Ордабасы». Однако покинул расположение клуба из Шымкента и отправился с «Кайрат».

Последним клубом Мищенко был «Хапоэль» из Ашкелона, в составе которого он выступал с минувшего лета. Этой зимой футболист покинул команду. На счету защитника 16 матчей в чемпионате Израиля и три желтые карточки. Также за свою карьеру он выступал на комсомольский «Горняк-Спорт», «Сталь», «Севастополь», донецкий «Олимпик» и «Маккаби» из Нетани.

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