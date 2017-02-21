Венгер: «Саттон Юнайтед» в Кубке Англии играл с желанием, а «Арсенал» поработал

«Саттон Юнайтед» в понедельник на своем поле уступил «Арсеналу» со счетом 0:2. Встреча проходила на искусственном газоне. После финального свистка многие болельщики клуба не смогли сдержать радости от выступления команды в Кубке страны и выбежали на поле.

«Мы сделали свою работу. Но на таком газоне футбол сильно отличается от того, к которому мы привыкли. Матч получился совсем непростым. Футболисты “Саттона” использовали каждую нашу ошибку. Соперник играл очень умело и организованно, с огромным желанием. Если бы мы не были готовы морально к такой игре, то не справились бы сегодня, но мы поработали», — цитирует Венгера Би-би-си.

«Я не наслаждаюсь этой победой, потому что мы должны были сделать свою работу. Это важно для уверенности игроков. В Мюнхене при счете 1:1 для нас все пошло не так, поэтому сегодня при счете 1:0 ничего не было решено», — добавил специалист.

В четвертьфинале лондонская команда вновь сыграет с представителем пятого дивизиона Англии — клубом «Линкольн Сити».