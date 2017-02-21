Арсен Венгер: Матч с «Саттоном» вовсе не был легким

По словам Венгера, соперник выглядел достойно.

— Мы сделали свое дело, — приводит BBC слова Венгера. — Но игра на искусственном газоне очень сильно отличается. Нужно отдать должное сопернику, потому что на этом поле они пользовались каждой нашей ошибкой. «Саттон» играл очень хорошо.

Это пятый дивизион, и когда я приезжал на игру с командой пятого дивизиона 20 лет назад, она не была такой подготовленной физически, как «Саттон» сегодня. Соперник действовал организованно и с большим желанием. Если бы «Арсенал» не был бы готов психологически, то он бы не вышел в ¼ финала.

На самом деле, мне не очень нравилось то, что происходило, ведь мы должны были побеждать в любом случае, а это всегда немного затрудняет положение. Но победа важна для уверенности футболистов. В Мюнхене у нас было 1:1 к перерыву, а во втором тайме все было очень плохо. В этот раз мы вели к перерыву 1:0 и знали, что это не конец.