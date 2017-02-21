Арсен Венгер: Матч с «Саттоном» вовсе не был легким
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после победы над «Саттон Юнайтед» (2:0) в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии подчеркнул, что игра не была легкой.
По словам Венгера, соперник выглядел достойно.
— Мы сделали свое дело, — приводит BBC слова Венгера. — Но игра на искусственном газоне очень сильно отличается. Нужно отдать должное сопернику, потому что на этом поле они пользовались каждой нашей ошибкой. «Саттон» играл очень хорошо.
Это пятый дивизион, и когда я приезжал на игру с командой пятого дивизиона 20 лет назад, она не была такой подготовленной физически, как «Саттон» сегодня. Соперник действовал организованно и с большим желанием. Если бы «Арсенал» не был бы готов психологически, то он бы не вышел в ¼ финала.
На самом деле, мне не очень нравилось то, что происходило, ведь мы должны были побеждать в любом случае, а это всегда немного затрудняет положение. Но победа важна для уверенности футболистов. В Мюнхене у нас было 1:1 к перерыву, а во втором тайме все было очень плохо. В этот раз мы вели к перерыву 1:0 и знали, что это не конец.
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