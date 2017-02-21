«Арсенал» сыграет с «Линкольном» в четвертьфинале Кубка Англии по футболу
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. «Арсенал» на выезде со счетом 2:0 победил «Саттон Юнайтед», выступающий в пятом по силе дивизионе Англии, и вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу, где встретится с клубом «Линкольн», который также выступает в пятом дивизионе.
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Голы забили Лукас Перес (26-я минута) и Тео Уолкотт (55). Для Уолкотта этот мяч стал 100-м в составе «Арсенала» во всех турнирах.
Также на стадии четвертьфинала встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Миллуолл». «Миддлсбро» дома сыграет с победителем противостояния «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити».
Матчи четвертьфинала пройдут 11 марта.
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