«Арсенал» сыграет с «Линкольном» в четвертьфинале Кубка Англии по футболу

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Голы забили Лукас Перес (26-я минута) и Тео Уолкотт (55). Для Уолкотта этот мяч стал 100-м в составе «Арсенала» во всех турнирах.

Также на стадии четвертьфинала встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Миллуолл». «Миддлсбро» дома сыграет с победителем противостояния «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити».

Матчи четвертьфинала пройдут 11 марта.