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21 февраля 2017, 1:35 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Болельщики выскочили на поле после матча «Саттон Юнайтед» — «Арсенал»

По окончании матча 1/8 финала Кубка Англии между «Саттон Юнайтед» и «Арсеналом» (0:2) на поле выскочили болельщики.

Поклонники домашней команды не намеревались нарушать правопорядок, однако в связи с тем, что в определенный момент практически болельщики заполнили практически все поле, в дело пришлось вмешаться полиции.

В ¼ финала Кубка «Арсенал» сыграет с «Линкольн Сити».

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