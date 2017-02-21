Болельщики выскочили на поле после матча «Саттон Юнайтед» — «Арсенал»
По окончании матча 1/8 финала Кубка Англии между «Саттон Юнайтед» и «Арсеналом» (0:2) на поле выскочили болельщики.
Поклонники домашней команды не намеревались нарушать правопорядок, однако в связи с тем, что в определенный момент практически болельщики заполнили практически все поле, в дело пришлось вмешаться полиции.
В ¼ финала Кубка «Арсенал» сыграет с «Линкольн Сити».
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