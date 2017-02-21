Поклонники домашней команды не намеревались нарушать правопорядок, однако в связи с тем, что в определенный момент практически болельщики заполнили практически все поле, в дело пришлось вмешаться полиции.

В ¼ финала Кубка «Арсенал» сыграет с «Линкольн Сити».