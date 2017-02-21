«Ньюкасл» победил «Астон Виллу» и возглавил турнирную таблицу Чемпионшипа
«Ньюкасл Юнайтед» победил «Астон Виллу» в матче 33-го тура Чемпионшипа.
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«Львы» потерпели пятое поражение в Чемпионшипе подряд. На 42-й минуте Йоан Гуффран открыл счёт. На исходе часа игры Хенри Лэнсбери отправил мяч в свои ворота.
«Ньюкасл» (69 очков, 32 матча) занимает первое место в таблице, опережая «Брайтон энд Хоув Альбион» на один балл. «Астон Вилла» (36 очков, 32 матча) идет 17-й.
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