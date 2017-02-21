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21 февраля 2017, 1:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ньюкасл» победил «Астон Виллу» и возглавил турнирную таблицу Чемпионшипа

«Ньюкасл Юнайтед» победил «Астон Виллу» в матче 33-го тура Чемпионшипа.

Ньюкасл Юнайтед победил <span class=error>Астон</span> Виллу в матче 33-го тура <span class=error>Чемпионшипа</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» и завершилась со счетом 2:0.

«Львы» потерпели пятое поражение в Чемпионшипе подряд. На 42-й минуте Йоан Гуффран открыл счёт. На исходе часа игры Хенри Лэнсбери отправил мяч в свои ворота.

«Ньюкасл» (69 очков, 32 матча) занимает первое место в таблице, опережая «Брайтон энд Хоув Альбион» на один балл. «Астон Вилла» (36 очков, 32 матча) идет 17-й.

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