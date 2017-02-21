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21 февраля 2017, 1:31 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Малаги» одержали волевую победу над «Лас-Пальмасом» в 23-м туре Примеры

Футболисты «Малаги» одержали волевую победу над «Лас-Пальмасом» в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Футболисты Малаги одержали волевую победу над <span class=error>Лас</span>-<span class=error>Пальмасом</span> в матче 23-го тура чемпионата Испании. Увеличить
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Игра, прошедшая в понедельник в Малаге, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. На гол Маурисио Лемоса (19-я минута) «Малага» ответила точными ударами Пабло Форнальса (27) и Шарлеса (35). На 70-й с поля за две желтые карточки был удален полузащитник «Малаги» Хосе Родригес.

«Малага» одержала первую победу в последних десяти турах и с 26 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Лас-Пальмас», потерпевший третье поражение подряд, с 28 баллами располагается строчкой выше.

В следующем туре «Малага» сыграет на выезде 25 февраля с «Эйбаром». «Лас-Пальмас» днем ранее примет «Реал Сосьедад».

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