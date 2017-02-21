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21 февраля 2017, 0:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Уолкотт забил 100-й гол в карьере за «Арсенал»

Форвард «Арсенала» Тео Уолкотт забил в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии против клуба «Саттон Юнайтед».

На 55-й минуте Алекс Айуоби здорово сыграл налево на Начо Монреаля, который с края штрафной прострелил на дальнюю штангу, откуда ворота расстрелял Уолкотт.

27-летний Уолкотт забил 100-й гол в карьере за «Арсенал» во всех турнирах и стал 18-м игроком в истории клуба, которому покорилась эта отметка. Лидером остается Тьерри Анри (228).

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