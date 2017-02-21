Дахуд решил уйти из «Боруссии» М летом и склоняется к переходу в «Боруссию» Д

21-летний футболист принял решение покинуть «Боруссию» М ближайшим летом, информирует Bild.



Контракт Дахуда с «Боруссией» истекает летом 2018 года, и продлевать его полузащитник отказался. По информации источника, футболист склоняется к переходу в дортмундскую «Боруссию».



В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Дахуд провёл 16 матчей (15 — с первых минут), в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.