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20 февраля 2017, 22:53 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Неймар предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Апелляция бразильского нападающего «Барселоны» Неймара отклонена, он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает ESPN.

Апелляция бразильского нападающего Барселоны <span class=error>Неймара</span> отклонена он предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Инвестиционный фонд DIS владевший частью прав на игрока обвиняет его Барселону и <span class=error>Сантос</span> в умышленном занижении суммы трансфера бразильца <nobr>из-за </nobr>чего DIS недосчитался прибыли. Увеличить
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Инвестиционный фонд DIS, владевший частью прав на игрока, требует наказать Неймара, будучи уверенным в том, что недополучил деньги, положенные за трансфер бразильца в «Барселону» летом 2013 года. Форвард перешел в каталонскую команду из «Сантоса».

Официальная сумма сделки составила 57 миллионов евро (60,6 миллиона долларов), но позднее оказалось, что трансфер обошелся сине-гранатовым гораздо дороже. Обвиняемыми по этому делу проходят также «Барселона», «Сантос» и компания, принадлежащая отцу Неймара.

Прокурор требует для футболиста тюремного заключения сроком до двух лет и штрафа в размере 10 миллионов евро (10,6 миллиона долларов). Бывший и нынешний клубы Неймара могут быть оштрафованы на 15 миллионов евро (15,9 миллиона долларов).

В составе «Барселоны» Неймар стал двукратным чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.

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