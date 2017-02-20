Конте договорился о продлении контракта с «Челси»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте договорился с клубом о продлении контракта, утверждает издание Tuttomercatoweb.
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По информации источника, итальянский специалист продлит соглашение с лондонской командой до лета 2020 года. Текущий контракт истекает в 2019 году.
Конте пришёл в «Челси» летом прошлого года. Под руководством 47-летнего тренера синие в этом сезоне добились 13 подряд побед в АПЛ и занимают первое место в чемпионате после 25 туров. Также команда пробилась в ¼ финала Кубка Англии.
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