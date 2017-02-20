Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28842559/
20 февраля 2017, 23:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте договорился о продлении контракта с «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте договорился с клубом о продлении контракта, утверждает издание Tuttomercatoweb.

Главный тренер Челси Антонио Конте договорился с клубом о продлении контракта утверждает издание Tuttomercatoweb. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации источника, итальянский специалист продлит соглашение с лондонской командой до лета 2020 года. Текущий контракт истекает в 2019 году.

Конте пришёл в «Челси» летом прошлого года. Под руководством 47-летнего тренера синие в этом сезоне добились 13 подряд побед в АПЛ и занимают первое место в чемпионате после 25 туров. Также команда пробилась в ¼ финала Кубка Англии.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Феррейра: Популярность «Челси» во всем мире — это заслуга Абрамовича

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Имидж, популярность и турнирные результаты футбольного клуба «Челси» — это полностью заслуга владельца лондонского клуба Романа Абрамовича, считает бывший защитник, а ныне посол и сотрудник «Челси» Паулу Феррейра.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России