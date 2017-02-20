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20 февраля 2017, 20:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Кельн» отказался продавать Модеста в китайский клуб за €40 млн

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Немецкий футбольный клуб «Кельн» ответил отказом на предложение от одного из китайских клубов продать лучшего бомбардира команды француза Антони Модеста, сообщает Bild.

Ранее в различных СМИ появилась информация, что 28-летний нападающий может продолжить карьеру в одном из китайских клубов, который сделал «Кельну» предложение в размере 40 миллионов евро.

Модест перешел в «Кельн» летом 2015 года из «Хоффенхайма». В текущем сезоне француз забил 19 голов в 24 матчах во всех турнирах и является лучшим бомбардиром команды. Действующий контракт игрока с «Кельном» рассчитан до лета 2021 года.

По данным специализированного портала transfermarkt.de стоимость 28 летнего форварда составляет 12 миллионов евро. «Кельн» после 21 матча в чемпионате Германии занимает седьмое место в турнирной таблице бундеслиги, на балл отставая от расположившейся в зоне Лиги Европы «Герты» и 4 очка уступая находящемуся в зоне Лиги чемпионов «Хоффенхайму».

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