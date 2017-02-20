Бывший футболист «Барселоны» раскритиковал руководство клуба
Бразильский защитник «Ювентуса» Дани Алвес, на протяжении восьми лет игравший в составе «Барселоны», выступил с критикой руководства каталонского клуба. Слова футболиста приводит Goal.com.
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«Мне нравится быть любимым, но если на меня не рассчитывают, я просто ухожу. В последние три сезона ходили
15 февраля испанская радиостанция COPE сообщила, что игроки «Барселоны» разочарованы в главном тренере команды Луисе Энрике и ожидают его отставки в конце сезона-2016/2017. В ночь на 15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы уступили ПСЖ в Париже со счетом 0:4. Ответная встреча пройдет в Барселоне 8 марта.
33-летний футболист перешел в «Ювентус» летом 2016 года. Бразилец выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год. За это время он принял участие в 247 матчах и забил 14 мячей. С
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