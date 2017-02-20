«Кёльн» отказался продавать лучшего бомбардира в Китай за € 40 млн

28-летний Модест в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги провёл 21 матч (все — с первых минут), в которых забил 17 голов (2 — с пенальти), отдал одну результативную передачу и получил три жёлтые карточки.



Модест делит первую строчку в гонке бомбардиров Бундеслиги с Пьер-Эмериком Обамейянгом («Боруссия» Д).