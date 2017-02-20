Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28839963/
20 февраля 2017, 17:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Кёльн» отказался продавать лучшего бомбардира в Китай за € 40 млн

Форвард «Кёльна» Антони Модест мог продолжить карьеру в Китае. Один из местных клубов предлагал за футболиста около € 40 млн, однако немецкая команда ответила на предложение отказом, информирует Bild.

28-летний Модест в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги провёл 21 матч (все — с первых минут), в которых забил 17 голов (2 — с пенальти), отдал одну результативную передачу и получил три жёлтые карточки.

Модест делит первую строчку в гонке бомбардиров Бундеслиги с Пьер-Эмериком Обамейянгом («Боруссия» Д).

Кельн
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России