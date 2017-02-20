Спаллетти: Если «Рома» не продлит контракт с Тотти, я тоже уйду

«Контракт с ним должен быть продлён. На самом деле Франческо и не нужен никакой контракт, у него есть договор любви с Римом. Скажу больше: если клуб не продлит его, я тоже уйду, даже если мы выиграем требл. Не хочу, чтобы Тотти заканчивал карьеру, пока я тренирую его», — цитирует Спаллетти ESPN FC.