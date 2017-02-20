Спаллетти: Если «Рома» не продлит контракт с Тотти, я тоже уйду
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти заявил, что уйдёт из римского клуба, если по окончании сезона руководство не продлит контракт с легендой «волков» Франческо Тотти. Нынешнее соглашение 40-летнего форварда заканчивается в конце этого сезона.
«Контракт с ним должен быть продлён. На самом деле Франческо и не нужен никакой контракт, у него есть договор любви с Римом. Скажу больше: если клуб не продлит его, я тоже уйду, даже если мы выиграем требл. Не хочу, чтобы Тотти заканчивал карьеру, пока я тренирую его», — цитирует Спаллетти ESPN FC.
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