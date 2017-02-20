«Актобе» подписал игрока донецкого «Шахтера»

Футболист выступает на позиции центрального защитника. В послужном списке футболиста значатся такие команды как донецкие «Металлург» и «Шахтер», «Сталь» из города Альчевск. Только в последнем году Воловик уехал в европейский чемпионат. Защитник на правах аренды пополнил ряды бельгийского «Ауд-Хеверле Левен».



«Красно-белые» сейчас ставят первичной задачей найти хороших футболистов именно в защиту. Есть надежда, что игровой опыт Воловика поможет ФК «Актобе» в новом сезоне. Футболист так же имеет приличные физические данные для своего амплуа.



Сегодня специально прилетевший на сборы первой команды в Анталию генеральный директор ФК «Актобе» Максат Тюмалиев согласовал последние детали контракта новобранца клуба Александра Воловика и во второй половине дня договор был официально подписан.



Максат Тюмалиев дал комментарий пресс-службе ФК «Актобе» про этот заметный для всего казахстанского футбола переход.



— Клубом была проведена огромная работа, вследствие которой сегодня мы пополнили наш состав очень квалифицированным защитником донецкого «Шахтера» Александром Воловиком. В свое время, по имеющейся информации, «Шахтер» выкупил этого игрока у донецкого «Металлурга», где Саша был капитаном, за сумму в 5 миллионов долларов. Нам же удалось заполучить футболиста такого высокого калибра бесплатно. Скажу откровенно, что переговоры были непростыми, так как агент игрока проработал каждую запятую контракта и уделял внимание каждой детали.



Мы были впечатлены настолько профессиональным подходом, что только подтверждает высочайший уровень игрока такого клуба, как донецкий «Шахтер». Воловик уже дебютировал в игре с «Амкаром» и произвел очень сильное впечатление как на тренерский штаб, так и на руководство клуба. Вместе с тем, это очень трудолюбивый, серьезный и скромный парень, который, уверен, передаст свой огромный международный опыт нашим молодым ребятам, и станет любимцем наших по — спортивному требовательных болельщиков, — сказал Максат Тюмалиев.



Также переход прокомментировал агент FIFA Андрей Билейчук, много лет представляющий интересы Александра Воловика.



— Могу поздравить многочисленных поклонников футбольного клуба «Актобе» с подписанием этого игрока. Новый менеджмент клуба провел образцовую сделку, не потратив на приобретение футболиста такого клуба, как «Шахтер», ни одного тенге из бюджета области. При этом, важно подчеркнуть, что Воловик не был «свободным агентом», а имел действующий контракт с донецким клубом. Удалось найти гармоничный баланс и учесть интересы всех сторон: «Актобе», «Шахтер» и, что самое главное, самого игрока. Саша выступает на позиций центрального левого защитника. Хорошо знаком главному тренеру команды Игоря Рахаева по играм чемпионата Украины, и, скажу честно: то, что актюбинский клуб тренирует именно Игорь Владимирович, было важным фактором в принятии решения о заключении контракта с ФК «Актобе». Перед подписанием я лично проконсультировался со спортивным директором национальной сборной Украины Евгением Красниковым, так как Воловик входит в расширенный список сборной Украины и получил подтверждение, что главный тренер Андрей Шевченко вместе со своим штабом будет вниметельно отслеживать выступление Саши в Казахстане и, вполне возможно, представители Федераций Украины лично посетят один из ключевых матчей ФК «Актобе». Зная не только солидный игровой класс Воловика, но и высочайший уровень его профессионализма и отношения к футболу, убежден, Саша станет одним из открытий и украшений нового сезона в Казахстане, — заявил Андрей Билейчук.