Российский нападающий близок к переходу в «Тараз»

С ним ведет переговоры «Тараз», финишировавший в прошлом сезоне на 11-м месте.



Также в услугах Руслана Мухаметшина, чей младший брат Рустем выступает за «Тосно», был заинтересован «СКА-Хабаровск».



Напомним, что 35-летний форвард в сезоне-2011/2012 в составе «Мордовии» стал лучшим бомбардиром ФНЛ, а годом позже — лучшим голеадором РФПЛ среди россиян. В Премьер-лиге России он также выступал за «Рубин».