Российский нападающий близок к переходу в «Тараз»
Покинувший тульский «Арсенал» нападающий Руслан Мухаметшин, скорее всего, продолжит карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
С ним ведет переговоры «Тараз», финишировавший в прошлом сезоне на 11-м месте.
Также в услугах Руслана Мухаметшина, чей младший брат Рустем выступает за «Тосно», был заинтересован «СКА-Хабаровск».
Напомним, что 35-летний форвард в сезоне-2011/2012 в составе «Мордовии» стал лучшим бомбардиром ФНЛ, а годом позже — лучшим голеадором РФПЛ среди россиян. В
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