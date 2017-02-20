Рамос вернулся в общую группу «Реала» в преддверии матча Примеры с «Валенсией»

Вместе с первой командой тренировался и Энцо Зидан, а вот Криштиану Роналду и Данило работали в тренажёрном зале.



Напомним, что травму Серхио Рамос получил в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1) и был вынужден пропустить поединок 23-го тура Примеры с «Эспаньолом» (2:0).