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20 февраля 2017, 16:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рамос вернулся в общую группу «Реала» в преддверии матча Примеры с «Валенсией»

Защитник «Реала» Серхио Рамос может появиться на поле в матче 16-го тура испанской Примеры с «Валенсией», который ранее был перенесён из-за участия «Королевского клуба» в клубном чемпионате мира. Футболист успешно прошёл медицинское обследование, и врачи разрешили ему приступить к работе без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба «Реала».

Вместе с первой командой тренировался и Энцо Зидан, а вот Криштиану Роналду и Данило работали в тренажёрном зале.

Напомним, что травму Серхио Рамос получил в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1) и был вынужден пропустить поединок 23-го тура Примеры с «Эспаньолом» (2:0).

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