Рамос вернулся в общую группу «Реала» в преддверии матча Примеры с «Валенсией»
Защитник «Реала» Серхио Рамос может появиться на поле в матче 16-го тура испанской Примеры с «Валенсией», который ранее был перенесён
из-за участия «Королевского клуба» в клубном чемпионате мира. Футболист успешно прошёл медицинское обследование, и врачи разрешили ему приступить к работе без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба «Реала».
Вместе с первой командой тренировался и Энцо Зидан, а вот Криштиану Роналду и Данило работали в тренажёрном зале.
Напомним, что травму Серхио Рамос получил в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1) и был вынужден пропустить поединок 23-го тура Примеры с «Эспаньолом» (2:0).
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