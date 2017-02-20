Бэйл уже забивает, игра «Барсы» снова ужасна
«СЭ» представляет главные события 23-го тура испанской ла лиги.
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БЭЙЛ ОТМЕТИЛ ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОЛОМ
42 матча подряд «Реал» не уходит с поля без забитых мячей. Любопытно, что до отметки в 41 игру подряд с голами мадридцы прежде добирались трижды и каждый раз оступались в 42-й игре. Поднять планку клубного рекорда на новую высоту смог Мората. 24-летний форвард в домашнем матче с «Эспаньолом» вышел в стартовом составе впервые за восемь матчей и открыл счет после паса Иско. Еще одну голевую передачу Иско отдал на Бэйла, вернувшегося на поле после травмы, полученной в ноябрьском матче со «Спортингом» из Лиссабона. Валлиец забил эффектный гол спустя уже 12 минут после выхода на замену. В итоге — победа мадридцев 2:0 против ничего не создавшего у их ворот соперника.
«БАРСА» ЧУТЬ НЕ ПРОИГРАЛА ДОМА «ЛЕГАНЕСУ»
Зато «Леганес» создал более чем предостаточно голевых моментов в своем матче на «Камп Ноу». Лучшим игроком воскресной встречи стал немецкий голкипер «Барселоны» тер Штеген, откровенно спасший команду не менее чем в четырех острейших ситуациях. Каталонцы играли почти столь же ужасающе, как и в Париже. Еще один повод ля пессимизма: совсем недавно клуб ставил рекорды по количеству своих воспитанников в составе, а в игре против «Леганеса» «Барса» впервые в истории начала игру с десятью иностранцами.
Бускетс пропускал игру
Но главной проблемой «Барселоны» снова стал провал полузащиты, где вчистую провались Андре Гомеш и Рафинья (и лишь Ракитич показывал игру достойного уровня). Хавбеки и защитники
Еще одно противостояние во время матча разворачивалось на трибунах. Фанатский сектор «Барселоны», полностью подконтрольный руководству клуба, много раз начинал скандировать «Луис Энрике». Эти действия очень не нравились остальным болельщикам, и те начинали мощным свистом заглушать фанатов при каждом скандировании фамилии главного тренера. При этом остальные скандирования
Еще более возмущенно болельщики каталонцев свистели в адрес Андре Гомеша, когда тот уходил на замену. Португалец в очередной раз был худшим на поле. «Барселоне» не помог даже быстрый гол — Месси замкнул прострел Луиса Суареса на 4-й минуте. Ответный мяч назревал, и в итоге «Леганес» вполне заслуженно сравнял счет на 71-й минуте.
«Барса» рисковала потерей очков в домашнем матче против 17-й команды чемпионата до последней минуты. В итоге судьбу матча решили два удара аргентинских капитанов команд. Защитник «Леганеса» Мантовани ударил по ногам Неймара в своей штрафной площади, и Месси на 90-й минуте реализовал 11-метровый — 2:1. «Барселона» сократила отрыв от «Реала» до одного очка, но у «сливочных» в запасе аж два перенесенных матча.
ГАМЕЙРО: МЕНЕЕ ПЯТИ МИНУТ НА
Мадридский «Атлетико» перед поездкой в Леверкузен добыл крупную победу в Хихоне, прервав серию из четырех подряд выездных ничьих. Впрочем, и игра на «Молиньоне» тоже шла к ничьей — хозяева быстро сравняли счет после гола бельгийца
До Гамейро забить три гола в течение пяти минут удавалось трем футболистам. Давид Вилья сделал это в матче «Атлетик» — «Спортинг» в сезоне 2005/06 за 4 минуты 48 секунд. Еще у двух
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» ПОБЕДИЛ В
Спустя лишь два с половиной дня после разгрома от «Ромы» (0:4) «Вильярреал» смог выиграть важнейший в
Российский полузащитник «Вильярреала» Черышев вышел в стартовом составе всего лишь во второй раз в текущем чемпионате. Это совпало с дисквалификацией за перебор желтых карточек основного левого хавбека его команды Роберто Сориано. Черышев получил за матч от газеты Marca оценку «4» — самую низкую среди всех участников встречи (наряду с еще шестью футболистами). Россиянин провел на поле 79 минут и был заменен на будущего автора гола Саму Кастильехо.
«ВАЛЕНСИЯ» СНОВА ПОБЕЖДАЕТ
После серии неубедительных матчей «Валенсия» снова порадовала своих болельщиков. Красивые голы Нани и Зазы принесли валенсийцам победу 2:0 над баскским «Атлетиком». При этом гости были вынужден играть вдесятером с 56-й минуты (на табло тогда уже был счет 2:0). Лучший бомбардир басков Адурис дернул мышцу, когда лимит замен был уже исчерпан, и покинул поле. Причем лишь тремя минутами ранее Адурис вышел на замену. «Месталья» проводила с поля бывшего нападающего «Валенсии» овацией.
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