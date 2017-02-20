Бэйл уже забивает, игра «Барсы» снова ужасна

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БЭЙЛ ОТМЕТИЛ ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОЛОМ

42 матча подряд «Реал» не уходит с поля без забитых мячей. Любопытно, что до отметки в 41 игру подряд с голами мадридцы прежде добирались трижды и каждый раз оступались в 42-й игре. Поднять планку клубного рекорда на новую высоту смог Мората. 24-летний форвард в домашнем матче с «Эспаньолом» вышел в стартовом составе впервые за восемь матчей и открыл счет после паса Иско. Еще одну голевую передачу Иско отдал на Бэйла, вернувшегося на поле после травмы, полученной в ноябрьском матче со «Спортингом» из Лиссабона. Валлиец забил эффектный гол спустя уже 12 минут после выхода на замену. В итоге — победа мадридцев 2:0 против ничего не создавшего у их ворот соперника.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">(LaLiga Jornada 23 : 18/2/2017) Goal Bale , Real Madrid 2-0 Espanyol (FT : 2-0) <a href="https://t.co/XkspcnIJi8">pic.twitter.com/XkspcnIJi8</a></p>— RMIndo1Video (@rmindo1videoo) <a href="https://twitter.com/rmindo1videoo/status/833535905692397573">20 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«БАРСА» ЧУТЬ НЕ ПРОИГРАЛА ДОМА «ЛЕГАНЕСУ»

Зато «Леганес» создал более чем предостаточно голевых моментов в своем матче на «Камп Ноу». Лучшим игроком воскресной встречи стал немецкий голкипер «Барселоны» тер Штеген, откровенно спасший команду не менее чем в четырех острейших ситуациях. Каталонцы играли почти столь же ужасающе, как и в Париже. Еще один повод ля пессимизма: совсем недавно клуб ставил рекорды по количеству своих воспитанников в составе, а в игре против «Леганеса» «Барса» впервые в истории начала игру с десятью иностранцами.

Бускетс пропускал игру из-за дисквалификации, Пике отдыхал из опасений получить лимитную пятую желтую карточку перед игрой с мадридским «Атлетико», а Иньеста и Жорди Альба были брошены на спасение игры лишь на 80-ых минутах. В итоге единственным испанцем в сине-гранатовой футболке был Серхи Роберто, и именно его потеря мяча обернулась пропущенным мячом. Вместе с Серхи линию обороны составляли аж трое французов (Матье, Юмтити, Динь). Похоже, Луис Энрике увлекся французской модой после матча на «Парк де Прэнс».

Но главной проблемой «Барселоны» снова стал провал полузащиты, где вчистую провались Андре Гомеш и Рафинья (и лишь Ракитич показывал игру достойного уровня). Хавбеки и защитники сине-гранатовых редко доставляли мяч до южноамериканских форвардов, зато потерь в их исполнении было предостаточно. Немец тер Штеген четырежды спасал «Барселону» в тяжелейших голевых ситуациях.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? 400 League games<br>? <a href="https://twitter.com/andresiniesta8">@andresiniesta8</a> <br>? ? <a href="https://t.co/WGCJ4SqUVa">https://t.co/WGCJ4SqUVa</a> <br>?? <a href="https://twitter.com/hashtag/For%C3%A7aBar%C3%A7a?src=hash">#ForçaBarça</a> <a href="https://t.co/NgFIqzQGAZ">pic.twitter.com/NgFIqzQGAZ</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/833563098388824064">20 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Еще одно противостояние во время матча разворачивалось на трибунах. Фанатский сектор «Барселоны», полностью подконтрольный руководству клуба, много раз начинал скандировать «Луис Энрике». Эти действия очень не нравились остальным болельщикам, и те начинали мощным свистом заглушать фанатов при каждом скандировании фамилии главного тренера. При этом остальные скандирования фан-сектора либо нейтральную, либо положительную реакцию — например, когда весь стадион вслед за фан-сектором пел гимн «Барселоны».

Еще более возмущенно болельщики каталонцев свистели в адрес Андре Гомеша, когда тот уходил на замену. Португалец в очередной раз был худшим на поле. «Барселоне» не помог даже быстрый гол — Месси замкнул прострел Луиса Суареса на 4-й минуте. Ответный мяч назревал, и в итоге «Леганес» вполне заслуженно сравнял счет на 71-й минуте.

«Барса» рисковала потерей очков в домашнем матче против 17-й команды чемпионата до последней минуты. В итоге судьбу матча решили два удара аргентинских капитанов команд. Защитник «Леганеса» Мантовани ударил по ногам Неймара в своей штрафной площади, и Месси на 90-й минуте реализовал 11-метровый — 2:1. «Барселона» сократила отрыв от «Реала» до одного очка, но у «сливочных» в запасе аж два перенесенных матча.

ГАМЕЙРО: МЕНЕЕ ПЯТИ МИНУТ НА ХЕТ-ТРИК

Мадридский «Атлетико» перед поездкой в Леверкузен добыл крупную победу в Хихоне, прервав серию из четырех подряд выездных ничьих. Впрочем, и игра на «Молиньоне» тоже шла к ничьей — хозяева быстро сравняли счет после гола бельгийца Феррейры-Карраско. Но замена Фернандо Торреса вдруг открыла «индейцам» дорогу к разгрому. Француз забил три гола в течение 4 минуты 45 секунд — с 80-й по 85-ю минуты.

До Гамейро забить три гола в течение пяти минут удавалось трем футболистам. Давид Вилья сделал это в матче «Атлетик» — «Спортинг» в сезоне 2005/06 за 4 минуты 48 секунд. Еще у двух хет-триков отсутствуют данных о точных секундах. Бразилец Бебето трижды забил в игре «Депортиво» — «Альбасете» (1995/96) в отрезке с 82-й по 86-ю минуты, а сезоном ранее нападающий «Реал Сосьедада» Луис Перес отличился хет-триком в матче с «Логроньесом» в отрезок с 41-ю по 44-ю минуты игры.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">80': Kevin Gameiro ⚽️<br>81': Kevin Gameiro ⚽️<br>85': Kevin Gameiro ⚽️<br><br>5 minute hat-trick for the Atletico striker. ? <a href="https://t.co/2c9EXDOdf1">pic.twitter.com/2c9EXDOdf1</a></p>— Squawka News (@SquawkaNews) <a href="https://twitter.com/SquawkaNews/status/832948591496925185">18 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ВИЛЬЯРРЕАЛ» ПОБЕДИЛ В САН-СЕБАСТЬЯНЕ

Спустя лишь два с половиной дня после разгрома от «Ромы» (0:4) «Вильярреал» смог выиграть важнейший в Сан-Себастьяне между пятой и шестой командами турнирной таблицы. Игра шла к нулевой ничьей, но на четвертой и последней минуте компенсированного времени «подводники» вырвали победу.

Российский полузащитник «Вильярреала» Черышев вышел в стартовом составе всего лишь во второй раз в текущем чемпионате. Это совпало с дисквалификацией за перебор желтых карточек основного левого хавбека его команды Роберто Сориано. Черышев получил за матч от газеты Marca оценку «4» — самую низкую среди всех участников встречи (наряду с еще шестью футболистами). Россиянин провел на поле 79 минут и был заменен на будущего автора гола Саму Кастильехо.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/RealSociedadVillarreal?src=hash">#RealSociedadVillarreal</a> Otra ocasión errada, esta vez de <a href="https://twitter.com/Cheryshev">@Cheryshev</a>. Aunque más complicada. Va mejorando la cosa con el cambio de Rodri <a href="https://t.co/RcJc2XJwWf">pic.twitter.com/RcJc2XJwWf</a></p>— Villarreal en Video (@GifVillarrealCF) <a href="https://twitter.com/GifVillarrealCF/status/833289734516523008">19 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ВАЛЕНСИЯ» СНОВА ПОБЕЖДАЕТ

После серии неубедительных матчей «Валенсия» снова порадовала своих болельщиков. Красивые голы Нани и Зазы принесли валенсийцам победу 2:0 над баскским «Атлетиком». При этом гости были вынужден играть вдесятером с 56-й минуты (на табло тогда уже был счет 2:0). Лучший бомбардир басков Адурис дернул мышцу, когда лимит замен был уже исчерпан, и покинул поле. Причем лишь тремя минутами ранее Адурис вышел на замену. «Месталья» проводила с поля бывшего нападающего «Валенсии» овацией.