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Кто, если не Венгер? Аллегри? Симеоне? Луис Энрике?

Мадридский «Реал» увольнял Фабио Капелло сразу после выигрыша им испанского чемпионата, а «Барселона» может пойти еще дальше. Если вдруг каталонцы станут в этом году чемпионами и не оступятся в кубковом финале с «Алавесом», то Луису Энрике укажут на дверь после трех золотых дублей за три сезона во главе «Барсы».

Участь астурийского тренера была предрешена после безвольного и унизительного поражения 0:4 от «ПСЖ». Теперь даже выигрыш национального чемпионата едва ли позволит ему остаться главным тренером «Барсы» на следующий сезон. Об этом сообщают каталонские СМИ, делая важное уточнение: руководство клуба не будет делать никаких заявлений на тренерскую тему до восьмого марта, когда сине-гранатовые проведут ответную игру с «ПСЖ». Ведь надежда умирает последней.

Цитата Арриго САККИ «Барселона» уже какое-то время не та, что была раньше. Нет той организованной, агрессивной и голодной до футбола команды, которой мы так восхищались".

«Если кто-то может отыграться после 0:4, то это «Барселона», — сказал на днях Пеп Гвардьола. Между тем поражение с разностью в четыре гола в первом матче еще не отыгрывал никто за всю историю Лиги чемпионов. Если это чудо вдруг случится, то только оно, видимо, может продлить барселонскую карьеру Луиса Энрике.

В принципе «Барселоне» нет необходимости увольнять тренера: его контракт и так заканчивается в конце сезона. Для каталонцев это удобно: не придется раскошеливаться на неустойку. К слову, в клубе никогда не верили в хихонского тренера настолько, чтобы заключать с ним длительный контракт.

Первое соглашение с Лучо, подписанное 19 мая 2014 года, было рассчитано на два сезона. В первом же из них он выиграл все три возможных титула: чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов. После победы в финале Лиги чемпионов над «Ювентусом» Луис Энрике на вопрос о своем будущем ответил, что он не знает, продолжит ли работать с «Барселоной». В результате спустя пару дней с ним заключили новый контракт — снова на два года.

В следующем сезоне «Барса» выиграла еще больше титулов — четыре. Цель повторить рекорд Пепа Гвардьолы — шесть трофеев за один календарный год — не была достигнута из-за поражения в Бильбао — 0:4 в первом матче Суперкубка Испании. «Атлетик» тогда разбил «Барсу» столь же лихо и уверенно, как «ПСЖ» двумя годами позже, но тогда результат был менее шокирующим — барселонские участники чемпионата мира просто не успели набрать форму после отпуска. Зато затем сине-гранатовые победили в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира, снова выиграли чемпионат и Кубок страны, но уступили мадридскому «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Причем поражение в ответной игре последовало после семи подряд побед Луиса Энрике над командой Диего Симеоне. Наконец, текущий сезон для «Барсы», скорее всего, окажется провальным. Наиболее вероятный его исход — только один из трех главных титулов, наименее почетный: Кубок Испании.

Цитата ЛУИС ЭНРИКЕ «Как отношусь к критике после 0:4? Никак. В противном случае не работал бы на этом посту три года».

Именно так заканчивалась тренерская карьера в «Барсе» и у Пепа Гвардьолы. Хотя его буквально умоляли остаться.

А вот работой Луиса Энрике недовольны не только болельщики «Барселоны», начавшие массово распространять в твиттере хэштег #LuchoOut еще задолго по парижского фиаско. Футболисты тоже крайне разочарованы своим тренером — и не только те, что были посажены на скамейку запасных. Слова Бускетса сразу после окончания матча с «ПСЖ» в Испании восприняли как критику Луиса Энрике. «Мы полностью проиграли тактически», «у соперника был план», «они были сильнее нас во всем», — такие фразы произнес Бускетс по горячим следам.

О том, что ключевые игроки недовольны работой своего наставника, сообщали после разгрома в Париже каталонская радиостанция Cope и газета Mundo Deportivo со ссылкой на анонимные источники в клубе. Наверняка же известно, что через два дня после парижского кошмара прошла приватная встреча 46-летнего тренера с семеркой ведущих игроков, на которой обсуждалась текущая ситуация. С Луисом Энрике общались Маскерано, Пике, Бускетс, Иньеста, Месси, Луис Суарес и Неймар. По версии Mundo Deportivo, итогом стало решение не сохранить внутри команды все расхождения во мнениях, демонстрировать единство и напряженно работать вместе, чтобы лучше провести концовку сезона.

ИЗМЕНА СТИЛЮ

Главная претензия (по крайней мере каталонских болельщиков) к Луису Энрике заключается даже не в беспомощности «Барселоны» в парижском матче и не в упускаемых трофеях. На протяжении еще прошлого сезона популярным среди болельщиков и журналистов стало мнение, что он предал фирменный игровой стиль «Барсы». Вместо «тики-таки», тотального футбола и ставки на доминирование полузащиты Лучо построил игру, заточенную под индивидуальное мастерство тройки форвардов, что не давало полузащитникам возможности проявить весь свой потенциал. «Барселона» стала слишком зависима от текущей формы южноамериканских звезд.

Цитата ​Луис СУАРЕС «Отыграть четыре мяча очень и очень трудно, но в футболе нет ничего невозможного. У нас опытный тренер. Мы с ним уже три года и довольны совместной работой».

​Это приносило успех в первом сезоне и иногда в следующих, однако команда лишилась игрового фундамента, которым раньше была связка Хави и Иньесты в центре поля. И проблема тут совсем не в старении легендарных полузащитников. Так играть в стиле Хави вполне бы мог Ракитич (а ранее — Тиагу Алькантара), но Луис Энрике ставил перед атакующими полузащитниками совсем другие задачи. В итоге Лучо решил использовать вместо Ракитича более подходящего ему хавбека. Хихонский тренер настоял на покупке Андре Гомеша (причем за явно завышенную цену: 35 миллионов евро заплатили «Валенсии» сразу и еще 20 миллионов составили возможные бонусы) и начал выпускать португальца в стартовом составе на решающие матчи, хотя именно против топ-соперников тот постоянно проваливается. Самые яркие тому примеры — игры против «Реала» и «ПСЖ».

В «Барселоне» эпохи Гвардьолы — Вилановы на фланги атаки можно было ставить малоопытных, но работоспособных дублеров (Педро, Хеффрена Суареса, Деулофеу, Нолито, Куэнку), и при этом стройность командной игры не менялась, потому что сердце игры «Барселоны» было в полузащите. При Луисе Энрике такое стало невозможным: «Барса» стала брать свое не отточенностью игры с тотальным контролем мяча и мелким пасом на уровне искусства, а просто мастерством Месси, Неймара и Луиса Суареса. Стоит хоть кому-то одному из них предстать не в лучшей форме, и команда становится куда уязвимее.

Так, в первых матчах после паузы на игры национальных сборных «Барса» уже стабильно показывает блеклую игру, и с этим ничего не поделать — просто южноамериканские звезды оказываются слишком уставшими после долгих перелетов. Заменять же основных форвардов некем: Пако Алькасер провалил дебютный сезон, а работа с восходящими талантами — Муниром и Сандро — тренеру не удалась. При этом Луису Энрике еще сильно везло в том, что Месси, Неймар и Луис Суарес избегали серьезных травм. Возможностей для изменения тактики у Луиса Энрике поразительно мало — не зря в неудачно складывающихся матчах он редко использует полностью лимит замен.

ВЫБОР ЗА БАРТОМЕУ

Чтобы сделать «Барселону» великой снова, нужно вернуть баланс в общекомандную игру. А для этого явно нужен иной тренер. От преемника Луиса Энрике будут ждать в первую очередь возвращения к исконно барселонской философии игры. Поэтому логично предположить, что это будет тренер с опытом игры за «Барселону». Неудивительно, что в числе главных кандидатов на пост называют Эусебио Саркистана. Бывший главный тренер дубля каталонцев провел в «Барсе» восемь сезонов в качестве футболиста, работал под руководством Йохана Кройфа и добивается в этом сезоне шикарных результатов с «Реал Сосьедад». Баскская команда рвется в Лигу чемпионов и демонстрирует яркую игру, близкую по стилю классической барселонской.

Цитата ​Пеп ГВАРДЬОЛА «Хорошо знаю Луиса Энрике и игроков. Мой совет им — не увлекаться самокритикой. Что касается меня и “Барселоны”, то я никогда не вернусь туда в качестве тренера».

Еще более вероятной кандидатурой выглядит Роналд Куман. Нынешнему тренеру «Эвертона» просто обеспечен восторженный прием болельщиков. Ведь голландец не просто легенда «Барселоны», а автор победного гола в первой выигранной каталонцами Лиге чемпионов. Фирменный гол Кумана со штрафного в ворота «Сампдории» на «Уэмбли» в 1992 году стал главным футбольным воспоминанием для целых поколений болельщиков «Барсы». Выиграть выборы президента клуба можно было бы, просто пообещав назначить Кумана главным тренером. Однако сейчас предвыборная популистская риторика бессмысленна: до конца срока полномочий нынешнего президента Хосепа Бартомеу остается более четырех лет.

Тройку главных претендентов завершает Хорхе Сампаоли. Аргентинец не имеет никаких связей с «Барселоной», однако его фантастическая работа с «Севильей» (а ранее — со сборной Чили) заслужила самых громких комплиментов. Тактическое многообразие игры «Севильи» является великолепным развитием идей Марсело Бьельсы, чьим учеником охотно называет себя Сампаоли.

Какого же развития событий в «Барселоне» стоит ожидать? Скорее всего, до окончательного вылета команды из Лиги чемпионов никаких новостей не предвидится. Далее Луис Энрике может объявить, что закончит работу в «Барселоне» по истечении срока контракта. В любом случае президент «Барсы» уже занят выбором главного тренера, хотя и не станет признавать этого публично. Определение приоритетной кандидатуры и последующие переговоры становятся для Бартомеу главной задачей наряду с продлением контракта Месси. Пока Бартомеу назначал только одного тренера: Луиса Энрике.