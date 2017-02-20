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20 февраля 2017, 15:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мата: Надеюсь, мы завоюем второй титул в сезоне и выйдем в следующий раунд ЛЕ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги, который состоится 26 февраля.

«МЮ» на «Уэмбли» сыграет против «Саутгемптона».

«Мы рады, что на этой неделе нам предстоит сыграть первый финал в сезоне. Я говорю о финале Куба английской лиги против “Саутгемптона”. Последние два финала на “Уэмбли” принесли нам два титула. Мы проделали большую работу. На прошлой неделе обыграли “Сент-Этьен” в Лиге Европы, но пока ничего не решено. Было бы ошибкой так думать. Наступает решающая часть сезона, мы продолжаем бороться, хотим завоевать несколько трофеев. Надеюсь, на следующей неделе будут только хорошие новости. Надеюсь, мы выйдем в следующий раунд Лиги Европы и завоюем свой второй титул в сезоне», — цитирует Мату пресс-служба «МЮ».

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