Вратарь вьетнамского клуба специально пропустил три мяча в знак протеста

Встреча чемпионата Вьетнама между клубами «Донгтам Лонган» и «Хошимин» прошла в воскресенье. До 90-й минуты счет был равный — 2:2. В этот момент арбитр назначил спорный, по мнению игроков хозяев, пенальти. Голкипер отказался отражать удар, встав спиной к бьющему сопернику, а затем умышленно пропустил еще два мяча.

Игра завершилась победой «Хошимина» со счетом 5:2.