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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28837834/
20 февраля 2017, 15:25 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Вратарь вьетнамского клуба специально пропустил три мяча в знак протеста

Вратарь вьетнамского клуба «Донгтам Лонган» специально пропустил три мяча в знак протеста против решения арбитра.

Встреча чемпионата Вьетнама между клубами «Донгтам Лонган» и «Хошимин» прошла в воскресенье. До 90-й минуты счет был равный — 2:2. В этот момент арбитр назначил спорный, по мнению игроков хозяев, пенальти. Голкипер отказался отражать удар, встав спиной к бьющему сопернику, а затем умышленно пропустил еще два мяча.

Игра завершилась победой «Хошимина» со счетом 5:2.
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