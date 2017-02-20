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20 февраля 2017, 15:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Албанские клубы «Тирану» и «Кукеси» обвиняют в договорном матче

18 февраля в матче чемпионата Албании по футболу «Кукеси» принимал «Тирану» и победил со счётом 2:1.

Ряд букмекеров отказался принимать ставки на эту встречу, а албанские СМИ назвали матч договорным, сообщает албанское издание Blitz

Дело в том, что в феврале по итогам двухматчевого противостояния «Тирана» прошла «Кукеси» в ¼ финала Кубка Албании. И у прессы, а также у букмекеров появилась информация, что команды «расписали» матчи, обменяв победу в Кубке на три очка в чемпионате.

К протестам журналистов присоединились парламентарии, призывающие президента федерации футбола Албании Арманда Дуку подать в отставку.

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