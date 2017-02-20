Албанские клубы «Тирану» и «Кукеси» обвиняют в договорном матче

Ряд букмекеров отказался принимать ставки на эту встречу, а албанские СМИ назвали матч договорным, сообщает албанское издание Blitz



Дело в том, что в феврале по итогам двухматчевого противостояния «Тирана» прошла «Кукеси» в ¼ финала Кубка Албании. И у прессы, а также у букмекеров появилась информация, что команды «расписали» матчи, обменяв победу в Кубке на три очка в чемпионате.



К протестам журналистов присоединились парламентарии, призывающие президента федерации футбола Албании Арманда Дуку подать в отставку.