Албанские клубы «Тирану» и «Кукеси» обвиняют в договорном матче
18 февраля в матче чемпионата Албании по футболу «Кукеси» принимал «Тирану» и победил со счётом 2:1.
Ряд букмекеров отказался принимать ставки на эту встречу, а албанские СМИ назвали матч договорным, сообщает албанское издание Blitz
Дело в том, что в феврале по итогам двухматчевого противостояния «Тирана» прошла «Кукеси» в ¼ финала Кубка Албании. И у прессы, а также у букмекеров появилась информация, что команды «расписали» матчи, обменяв победу в Кубке на три очка в чемпионате.
К протестам журналистов присоединились парламентарии, призывающие президента федерации футбола Албании Арманда Дуку подать в отставку.
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