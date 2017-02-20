«Окжетпес» провел первую полноценную тренировку на заключительных сборах

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Полузащитник сегодня официально должен стать игроком кокшетауского клуба.



На первом занятии футболисты сначала занялись легкоатлетическими упражнениями, а потом приступили к работе с мячом. Вечером планируется вновь начать с небольшого разминочного процесса на различные группы мышц, но уже работе с мячом уделить больше внимания.