«Окжетпес» провел первую полноценную тренировку на заключительных сборах
Утром синегорцы провели первое из двух намеченных на сегодня занятий. Перед началом тренировки команда поздравила Берика Шаихова с юбилеем, с 20-летием.
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Видимо, что-то случилось...
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Полузащитник сегодня официально должен стать игроком кокшетауского клуба.
На первом занятии футболисты сначала занялись легкоатлетическими упражнениями, а потом приступили к работе с мячом. Вечером планируется вновь начать с небольшого разминочного процесса на различные группы мышц, но уже работе с мячом уделить больше внимания.
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