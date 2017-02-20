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20 февраля 2017, 15:11 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Окжетпес» провел первую полноценную тренировку на заключительных сборах

Утром синегорцы провели первое из двух намеченных на сегодня занятий. Перед началом тренировки команда поздравила Берика Шаихова с юбилеем, с 20-летием.

Утром <span class=error>синегорцы</span> провели первое из двух намеченных на сегодня занятий. Перед началом тренировки команда поздравила <span class=error>Берика</span> <span class=error>Шаихова</span> с юбилеем с 20-<span class=error>летием</span>. Увеличить
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Полузащитник сегодня официально должен стать игроком кокшетауского клуба.

На первом занятии футболисты сначала занялись легкоатлетическими упражнениями, а потом приступили к работе с мячом. Вечером планируется вновь начать с небольшого разминочного процесса на различные группы мышц, но уже работе с мячом уделить больше внимания.

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