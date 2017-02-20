Самюэля Это’О ждут в Китае
Бывший капитан «Анжи» и сборной Камеруна Самюэль Это’О может продолжить карьеру в Китае. Знаменитого камерунца ждут в клубе второго дивизиона «Далянь Ифань».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Клуб из города Далянь (бывшего русского города Дальний) намерен пробиться в суперлигу. Для это руководство планирует укрепить состав несколькими сильными легионерами. В их число входит и Самюэль Это'О.
Это'О, которому в марте исполнится 36 лет, выступает за турецкий «Антальяспор». Ранее Самюэль выступал за испанские «Майорку», «Реал», «Барселону», миланский «Интер», лондонский «Челси» и махачкалинский «Анжи».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter