Самюэля Это’О ждут в Китае

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Клуб из города Далянь (бывшего русского города Дальний) намерен пробиться в суперлигу. Для это руководство планирует укрепить состав несколькими сильными легионерами. В их число входит и Самюэль Это'О.

Это'О, которому в марте исполнится 36 лет, выступает за турецкий «Антальяспор». Ранее Самюэль выступал за испанские «Майорку», «Реал», «Барселону», миланский «Интер», лондонский «Челси» и махачкалинский «Анжи».