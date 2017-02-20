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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28837367/
20 февраля 2017, 14:59 | Футбол: Зарубежный | «Вести.Ру»

Самюэля Это’О ждут в Китае

Бывший капитан «Анжи» и сборной Камеруна Самюэль Это’О может продолжить карьеру в Китае. Знаменитого камерунца ждут в клубе второго дивизиона «Далянь Ифань».

Бывший капитан <span class=error>Анжи</span> и сборной Камеруна Самюэль Это'О может продолжить карьеру в Китае. Знаменитого <span class=error>камерунца</span> ждут в клубе второго дивизиона <span class=error>Далянь</span> <span class=error>Ифань</span>. Увеличить
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Клуб из города Далянь (бывшего русского города Дальний) намерен пробиться в суперлигу. Для это руководство планирует укрепить состав несколькими сильными легионерами. В их число входит и Самюэль Это'О.

Это'О, которому в марте исполнится 36 лет, выступает за турецкий «Антальяспор». Ранее Самюэль выступал за испанские «Майорку», «Реал», «Барселону», миланский «Интер», лондонский «Челси» и махачкалинский «Анжи».
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