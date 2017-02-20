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20 февраля 2017, 14:48 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

СМИ: У Макаренко сорвался трансфер в «Шальке»

В январе этого года экс-динамовец Евгений Макаренко имел реальный шанс перейти в немецкий «Шальке».

В январе этого года <nobr>экс-динамовец</nobr> Евгений <span class=error>Макаренко</span> имел реальный шанс перейти в немецкий <span class=error>Шальке</span>. Увеличить
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По информации «Динамомании», стороны уже практически пришли к соглашению, однако в последний момент сделка сорвалась.

Ранее была информация, что Макаренко мог перейти в испанскую «Сельту», но агенты не договорились.

Напомним, Макаренко является свободным агентом после окончания контракта с «Динамо» в конце 2016 года, а его делами занимается Андрей Головаш, известный специалист по трудоустройству футболистов именно в Бундеслиге.

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