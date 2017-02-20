СМИ: У Макаренко сорвался трансфер в «Шальке»

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По информации «Динамомании», стороны уже практически пришли к соглашению, однако в последний момент сделка сорвалась.



Ранее была информация, что Макаренко мог перейти в испанскую «Сельту», но агенты не договорились.

Напомним, Макаренко является свободным агентом после окончания контракта с «Динамо» в конце 2016 года, а его делами занимается Андрей Головаш, известный специалист по трудоустройству футболистов именно в Бундеслиге.