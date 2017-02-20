Кто будет забивать за «Динамо»?

Перед второй частью сезона в усилении остро нуждались два звена киевского «Динамо» — оборона и атака. В защиту были подписаны два новичка — Тамаш Кадар и Александар Пантич. Усилят они «Динамо» или нет — это уже вопрос времени, а сейчас по факту имеем расширение защитной обоймы, которое позволит тренеру применять ротацию и находить больше вариантов построения игры в обороне. А вот с нападающими вопрос не решился.

Более того, вопрос даже осложнился в силу отстранения Жуниора Мораеса за выходку в матче последнего тура первой части сезона. Лучшему бомбардиру «Динамо» придется отсидеть пять матчей дисквалификации, пропустив четыре заключительных тура регулярной части чемпионата и первый тур второй части соревнования (так называемый «чемпионский плей-офф»).

Конечно, наивно полагать, что Жуниор Мораес — это панацея для «Динамо», а его потеря — это катастрофа. В зимних контрольных матчах бразилец отметился лишь одним голом, а последний официальный поединок продемонстрировал незрелость нападающего как в психологическом, так и в тактическом планах. Мораес забил «Шахтеру», но вместе с тем допустил ряд ошибок, которые заставляют скептически взирать на перспективы бразильца в команде Сергея Реброва. Артем Беседин, который во время того поединка заменил Мораеса, за отведенные ему двадцать минут принес киевлянам даже больше пользы, чем Жуниор — за семьдесят минут игры.

Очевидно, именно Беседин начнет весеннюю часть сезона в качестве основного нападающего «Динамо». Во время контрольных поединков тренер наигрывал Артема, а тот благодарил за доверие забитыми мячами. Четыре точных удара — это один из двух лучших бомбардирских показателей в «Динамо» этой зимой (на уровне с Андреем Ярмоленко). Три мяча в свой актив записал Роман Яремчук, который, очевидно, будет создавать для Беседина конкуренцию и время от времени подменять младшего коллегу.

В стороне и в дальнейшем будет оставаться Александр Гладкий. По крайней мере, осенний отрезок, а также зимние сборы показали, что по своему уровню Гладкий банально не дотягивает до основы киевской команды. Молодым и задорным Беседину и Яремчуку не составит труда выигрывать от Александра конкуренцию. Здесь вопрос в том, насколько хорошо у самых ребят будет получаться выдерживать напряжение и отвечать требованиям Сергея Реброва? Общая проблема молодого украинского поколения — нестабильность (яркий свежий пример — это форварды «Днепра» Баланюк и Довбик, у которых в футбольном плане — семь пятниц на неделе), лекарства от которой еще не изобрели и вряд ли изобретут в ближайшее время. Важной будет роль и тренерского штаба. Умение терпеть, доверять и поддерживать подопечных даже во время кризисных отрезков будет определять атмосферу, в которой динамовцам предстоит работать. Собственно, с точки зрения терпения и поддержки к Сергею Реброву вопросов нет. За свою команду и своих подопечных тренер всегда стоит горой.