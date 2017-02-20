Денис Главина: Задачи «Тобола»? Нужно улучшить прошлогодний показатель
Хорватский защитник костанайского «Тобола» Денис Главина рассказал об уровне
Премьер-Лиги Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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— Сейчас ты выступаешь в казахстанском «Тоболе». Как тебе уровень местного чемпионата?
— Хороший. С каждым годом сила первенства возрастает. Есть лидеры — «Кайрат», «Астана», «Актобе». Да и другие клубы не хотят отставать от фаворитов.
— В предстоящем сезоне перед «Тоболом» стоят высокие задачи?
— Безусловно. Пока не знаю, на что удастся замахнуться, но как минимум мы должны улучшить наш прошлогодний показатель — седьмое место.
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