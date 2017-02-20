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20 февраля 2017, 14:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Денис Главина: Задачи «Тобола»? Нужно улучшить прошлогодний показатель

Хорватский защитник костанайского «Тобола» Денис Главина рассказал об уровне Премьер-Лиги Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Хорватский защитник <span class=error>костанайского</span> Тобола Денис <span class=error>Главина</span> рассказал об уровне <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Казахстана сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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— Сейчас ты выступаешь в казахстанском «Тоболе». Как тебе уровень местного чемпионата?
— Хороший. С каждым годом сила первенства возрастает. Есть лидеры — «Кайрат», «Астана», «Актобе». Да и другие клубы не хотят отставать от фаворитов.

— В предстоящем сезоне перед «Тоболом» стоят высокие задачи?
— Безусловно. Пока не знаю, на что удастся замахнуться, но как минимум мы должны улучшить наш прошлогодний показатель — седьмое место.

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