Денис Главина: Задачи «Тобола»? Нужно улучшить прошлогодний показатель

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— Сейчас ты выступаешь в казахстанском «Тоболе». Как тебе уровень местного чемпионата?

— Хороший. С каждым годом сила первенства возрастает. Есть лидеры — «Кайрат», «Астана», «Актобе». Да и другие клубы не хотят отставать от фаворитов.



— В предстоящем сезоне перед «Тоболом» стоят высокие задачи?

— Безусловно. Пока не знаю, на что удастся замахнуться, но как минимум мы должны улучшить наш прошлогодний показатель — седьмое место.