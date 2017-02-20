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20 февраля 2017, 14:25 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Будни «Ордабасы»: от Ахалского велаята до Минска

Футбольный клуб «Минск» запланировал на 28 февраля товарищескую встречу с шымкентским «Ордабасы».

На турецком сборе, который пройдет с 22 февраля по 8 марта, минчане запланировали провести пять спаррингов. 25 февраля подопечные Георгия Кондратьева сыграют с пермским «Амкаром», 28 числа с «Ордабасы», 4 марта с польским «Рухом» и 7 марта с украинской «Десной» из Чернигова, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Напомним, что сегодня в рамках турецких сборов «Ордабасы» проведет очередную товарищескую встречу. Соперником южноказахстанцев станет клуб туркменской суперлиги «Ахал». Матч начнется в 20.00 по времени Астаны.

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