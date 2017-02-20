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20 февраля 2017, 14:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В азиатской Лиге чемпионов впервые командой будет руководить женщина

Главный тренер клуба из Гонконга «Истерн» Чан Юн-Тин станет первой женщиной, которая руководит командой в азиатской Лиге чемпионов.

Под руководством 28-летней специалистки «Истерн» выиграл местный чемпионат и в нынешнем сезоне будет выступать в главном клубном соревновании Азии.

В первом туре группового этапа «Истерн» 22 февраля сыграет на выезде против китайского «Гуанчжоу Эвергранд», главным тренером которого является Луис Фелипе Сколари.
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