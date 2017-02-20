В азиатской Лиге чемпионов впервые командой будет руководить женщина
Главный тренер клуба из Гонконга «Истерн» Чан
Юн-Тин станет первой женщиной, которая руководит командой в азиатской Лиге чемпионов.
Под руководством 28-летней специалистки «Истерн» выиграл местный чемпионат и в нынешнем сезоне будет выступать в главном клубном соревновании Азии.
В первом туре группового этапа «Истерн» 22 февраля сыграет на выезде против китайского «Гуанчжоу Эвергранд», главным тренером которого является Луис Фелипе Сколари.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter