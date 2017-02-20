Межсезонье. Переходы и потери трансферного окна в КПЛ
В последние дни только «Атырау» отметился официальным приглашением очередного новичка, тогда как другие клубы казахстанской
премьер-лиги продолжили просматривать потенциальных кандидатов, передает корреспондент Vesti.kz.
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«Нефтяники» подписали контракт с хорватами Юре Обшивачем и Иваном Родичем.
26-летний Обшивач является воспитанником НК «Неретва», действует на позиции центрального защитника и опорного полузащитника. Ранее играл за такие клубы как «Хайдук», «Истра 1961» и «Сплит».
В январе 2009-го подписал с «Хайдуком» контракт на 5,5 года. Но в том же сезоне отдавался в аренду в разные клубы. В «Хайдук» вернулся в 2012 году. Но снова ему не находилось место в стартовом составе, вследствие чего выпускался только на замену. В 2013 году получил статус свободного агента, разорвав контракт по обоюдному согласию сторон. Последние два сезона провел за «Сплит» (31 матч).
31-летний Родич (на снимке) играет на позиции форварда. Карьеру в 2004 году начал в составе хорватского «Мосора» (Жрновница), которому посвятил три сезона. Также выступал за «Имотски», «Шибеник», «Хайдук» (Сплит), «Риеку», «Истру 1961». В 2012 году подписал контракт с луганской «Зарей». В Украине также защищал цвета «Говерлы» и «Металлиста».
Таким образом, «Атырау» на данный момент подписал 17 новых футболистов в зимнее межсезонье.
«Ордабасы» просматривает защитника сборной Канады Джона Адама Стрейта, имеющего опыт выступлений в чемпионате Германии за «Энерги». При этом стан южан покинули не подошедшие по разным причинам чех Томаш Борек и украинец Андрей Мищенко. Кстати, последний отправился на просмотр в «Кайрат».
Состав «Актобе», по словам главного тренера Игоря Рахаева, укомплектован на процентов 70−80. Поэтому клуб продолжает просмотр новичков. Одним из них является воспитанник украинского футбола Александр Воловик. 31-летний защитник с 2013 года находится в системе донецкого «Шахтера». Однако за «горняков» провел только четыре игры, а летом 2015-го отправился в аренду в бельгийский клуб «Ауд-Хеверле Левен». До «Шахтера» играл за другую донецкую команду — «Металлург». За карьеру провел 169 игр, забил десять голов, три из них с пенальти, заработал 33 предупреждения, в пассиве не имеет ни одного удаления.
К слову,
На просмотре в «Акжайыке» находится Азат Ерсалимов. 28-летний воспитанник семейского футбола в
В то же время уральский клуб покинул Роман Багаутдинов. Он отправился в команду первой лиги «Кызыл-Жар СК». В ее расположении находятся и другие бывшие футболисты «Акжайыка» Руслан Хаиров, Сергей Шевцов и Алексей Мальцев.
В целом у уральцев подобрался неплохой состав, учитывая легионеров Джоана Аренаса (Колумбия), Предрага Говедарицу (Сербия), Константина Дудченко (Украина), Фреди Коронеля Ортиза (Парагвай), Данило Николича (Сербия), Майкла Одибе (Нигерия), Срджана Остойича (Сербия), Матиаса Рубио (Чили), Изу Азука (Нигерия). А есть еще воспитанники местного футбола Иван Антипов, Руслан Валиуллин, а также опытные Эдуард Сергиенко, Захар Коробов. Плюс присоединившиеся к команде
Воспитанник талдыкорганского футбола Берик Шаихов (на фото справа) может продолжить карьеру в «Окжетпесе». Этот игрок интересен тем, что хорошие надежды подавал в «Жетысу», где его заметили представители «Астаны». Вскоре футболист подписал контракт со столичным клубом на два года, однако в семиреченской команде надеялись, что Шаихов
Отметим, что зимнее трансферное окно открыто до 3 апреля.
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