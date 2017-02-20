В Сербии матч закончился дракой из-за реакции игрока на расистские выкрики
Матч чемпионата Сербии между «Радом» и «Партизаном» был омрачён проявлением расизма и массовой дракой после завершения встречи.
Форвард гостей Эвертон Луис во время игры регулярно подвергался оскорблениям на почве расизма, а на трибунах был вывешен оскорбительный баннер в его адрес.
После финального свистка бразильский игрок показал неприличный жест в адрес фанатов «Рада», что спровоцировало массовую драку между футболистами. Игрок покидал поле в слезах, расстроенный поведением болельщиков соперника.