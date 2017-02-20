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20 февраля 2017, 13:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Сербии матч закончился дракой из-за реакции игрока на расистские выкрики

Матч чемпионата Сербии между «Радом» и «Партизаном» был омрачён проявлением расизма и массовой дракой после завершения встречи.

Форвард гостей Эвертон Луис во время игры регулярно подвергался оскорблениям на почве расизма, а на трибунах был вывешен оскорбительный баннер в его адрес.

После финального свистка бразильский игрок показал неприличный жест в адрес фанатов «Рада», что спровоцировало массовую драку между футболистами. Игрок покидал поле в слезах, расстроенный поведением болельщиков соперника.

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