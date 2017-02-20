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20 февраля 2017, 13:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Д. Алвес назвал руководителей «Барселоны» фальшивыми и неблагодарными людьми

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», рассказал о мотивах своего ухода из испанского гранда.

Алвес, в частности, отметил, что такое развитие событий в немалой степени было обусловлено человеческими качествами руководителей каталонского клуба.

«Мне нравится, когда меня любят и хотят видеть в клубе. А если меня не любят, то я ухожу. Мой безвозмездный уход из “Барселоны” был вполне логичен. А руководители “Барселоны” оказались фальшивыми и неблагодарными людьми», — цитирует бразильского футболиста ABC.

Алвес защищал цвета сине-гранатовых с 2008 по 2016 год.

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