Представители Роналду опровергли информацию об участии в съемках турецкого сериала
Представители нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опровергли информацию о том, что игрок будет сниматься в турецком сериале.
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Ранее появилась информация, что Роналду будет сниматься в одном проекте с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Однако эти сведения оказались неправдой.
«Эта новость — вранье», — сказали представители португальца, слова которых приводит AS.com.
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