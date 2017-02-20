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20 февраля 2017, 13:34 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Представители Роналду опровергли информацию об участии в съемках турецкого сериала

Представители нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опровергли информацию о том, что игрок будет сниматься в турецком сериале.

Ранее сообщалось что игрок Реала будет сниматься вместе с Анджелиной Джоли. Увеличить
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Ранее появилась информация, что Роналду будет сниматься в одном проекте с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Однако эти сведения оказались неправдой.

«Эта новость — вранье», — сказали представители португальца, слова которых приводит AS.com.

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