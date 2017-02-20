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20 февраля 2017, 12:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бакка отклонил предложение от китайского клуба

Нападающий «Милана» Карлос Бакка отклонил предложение от неизвестного китайского клуба.

Как сообщает La Repubblica, у колумбийского форварда было на руках предложение переехать в Китай, но не принял его.

Отмечается, что 30-летний футболист хочет представлять свою страну на предстоящем в 2018 году чемпионате мира в России, а переезд в китайскую Суперлигу, по его мнению, не будет способствовать регулярным вызовам в национальную команду.

В текущем сезоне Бакка провёл в чемпионате Италии 21 матч и забил восемь мячей.

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