Бакка отклонил предложение от китайского клуба

Как сообщает La Repubblica, у колумбийского форварда было на руках предложение переехать в Китай, но не принял его.



Отмечается, что 30-летний футболист хочет представлять свою страну на предстоящем в 2018 году чемпионате мира в России, а переезд в китайскую Суперлигу, по его мнению, не будет способствовать регулярным вызовам в национальную команду.



В текущем сезоне Бакка провёл в чемпионате Италии 21 матч и забил восемь мячей.