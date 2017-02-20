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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28835278/
20 февраля 2017, 12:52 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Алексей Вергеенко стал новым тренером ФК «Барановичи»

20 февраля был представлен новый тренер ФК «Барановичи»: им стал 41-летний Алексей Вергеенко. Об этом сообщает группа клуба «Вконтакте».

Вергеенко выступал на позиции полузащитника. В качестве футболиста большую часть карьеры провел во второй команде минского «Динамо», по завершении карьеры вошел в тренерский штаб солигорского «Шахтера». В 2009 году специалист некоторое время возглавлял команду. Позже работал на посту главного тренера юношеской сборной.

В 2012 году Вергеенко возглавил молодежную сборную страны, в 2015 году стал обладателем тренерской лицензии UEFA-PRO.

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