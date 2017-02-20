Алексей Вергеенко стал новым тренером ФК «Барановичи»

Вергеенко выступал на позиции полузащитника. В качестве футболиста большую часть карьеры провел во второй команде минского «Динамо», по завершении карьеры вошел в тренерский штаб солигорского «Шахтера». В 2009 году специалист некоторое время возглавлял команду. Позже работал на посту главного тренера юношеской сборной.

В 2012 году Вергеенко возглавил молодежную сборную страны, в 2015 году стал обладателем тренерской лицензии UEFA-PRO.