Алексей Вергеенко стал новым тренером ФК «Барановичи»
20 февраля был представлен новый тренер ФК «Барановичи»: им стал 41-летний Алексей Вергеенко. Об этом сообщает группа клуба «Вконтакте».
Вергеенко выступал на позиции полузащитника. В качестве футболиста большую часть карьеры провел во второй команде минского «Динамо», по завершении карьеры вошел в тренерский штаб солигорского «Шахтера». В 2009 году специалист некоторое время возглавлял команду. Позже работал на посту главного тренера юношеской сборной.
В 2012 году Вергеенко возглавил молодежную сборную страны, в 2015 году стал обладателем тренерской лицензии
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