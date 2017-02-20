Дани Алвес: Моя ссора с Роналду была из-за СМИ

Ранее бразильский футболист неоднократно писал колкости в социальных сетях относительно «Королевского клуба». Доставалось и португальскому футболисту.



«Моя ссора с Роналду была из-за СМИ. Если бы люди знали, насколько я уважаю Роналду и его семью… Я повторяю это, чтобы вопрос был ясен. Да хранит его бог. Когда я говорил о Роналду некоторые вещи, то делал это очень уважительно. Я говорил, что когда ты играешь слишком важную роль, то оказываешься в центре внимания людей. А когда проигрываешь, то тебя делают козлом отпущения. То же самое я думаю о Месси с Неймаром. Я ничего обидного для Роналду не говорил, но пресса преподнесла это по-другому. Криштиану поверил СМИ и не приветствовал меня в штаб-квартире ФИФА. Мне не надо говорить о других, чтобы оказываться на страницах газет», — цитирует Алвеса ABC.



В 2015 году на церемонии вручения «Золотого мяча» Роналду в штаб-квартире ФИФА призвал Алвеса перестать строить из себя идиота.