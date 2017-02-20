Дани Алвес: Моя ссора с Роналду была из-за СМИ
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», отметил, что не питает антипатии к нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
Ранее бразильский футболист неоднократно писал колкости в социальных сетях относительно «Королевского клуба». Доставалось и португальскому футболисту.
«Моя ссора с Роналду была
В 2015 году на церемонии вручения «Золотого мяча» Роналду в
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