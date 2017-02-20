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20 февраля 2017, 12:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дани Алвес: Моя ссора с Роналду была из-за СМИ

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», отметил, что не питает антипатии к нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Ранее бразильский футболист неоднократно писал колкости в социальных сетях относительно «Королевского клуба». Доставалось и португальскому футболисту.

«Моя ссора с Роналду была из-за СМИ. Если бы люди знали, насколько я уважаю Роналду и его семью… Я повторяю это, чтобы вопрос был ясен. Да хранит его бог. Когда я говорил о Роналду некоторые вещи, то делал это очень уважительно. Я говорил, что когда ты играешь слишком важную роль, то оказываешься в центре внимания людей. А когда проигрываешь, то тебя делают козлом отпущения. То же самое я думаю о Месси с Неймаром. Я ничего обидного для Роналду не говорил, но пресса преподнесла это по-другому. Криштиану поверил СМИ и не приветствовал меня в штаб-квартире ФИФА. Мне не надо говорить о других, чтобы оказываться на страницах газет», — цитирует Алвеса ABC.

В 2015 году на церемонии вручения «Золотого мяча» Роналду в штаб-квартире ФИФА призвал Алвеса перестать строить из себя идиота.

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