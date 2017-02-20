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20 февраля 2017, 12:31 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

ПСЖ не сумел договориться с Кавани о новом контракте

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани не сумел прийти к соглашению о пролонгации контракта с парижским клубом, сообщает Le Parisien.

Форвард <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Эдинсон</span> <span class=error>Кавани</span> не сумел прийти к соглашению о пролонгации контракта с парижским клубом сообщает Le Parisien. Увеличить
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На прошлой неделе руководство парижан предложило нападающему новый контракт до 2020 года, но футболиста и его агентов не удовлетворил размер одного из бонусов. На данный момент не определенна дата возобновления переговоров, но в ПСЖ уверенны, что в итоге Кавани продлит контракт с командой. На данный момент уругваец является лучшим бомбардиром Лиги 1.

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