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20 февраля 2017, 12:26 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

«Минск» на сборе в Турции сыграет с «Амкаром», «Ордабасы», «Рухом» и «Десной»

22 февраля «Минск» отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 8 марта. На турецком сборе запланировано провести пять спаррингов. 25 февраля минчане сыграют с пермским «Амкаром», 28 февраля — с казахстанским «Ордабасы», 4 марта — с польским «Рухом» и 7 марта — с украинской «Десной» из Чернигова.

22 февраля Минск отправится на <nobr>учебно-тренировочный</nobr> сбор в Турцию который продлится до 8 марта. На турецком сборе запланировано провести пять <span class=error>спаррингов</span>. 25 февраля минчане сыграют с пермским <span class=error>Амкаром</span> 28 февраля — с казахстанским <span class=error>Ордабасы</span> 4 марта — с польским <span class=error>Рухом</span> и 7 марта — с украинской Десной из Чернигова. Увеличить
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Возможно, подопечные Георгия Кондратьева сыграют еще два дополнительных матча 28 февраля и 4 марта. В настоящее время подыскиваются соперники на эти даты, и определенность наступит лишь после прилета в Турцию, — сообщает официальный сайт «горожан».

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