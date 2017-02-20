«Минск» на сборе в Турции сыграет с «Амкаром», «Ордабасы», «Рухом» и «Десной»

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Возможно, подопечные Георгия Кондратьева сыграют еще два дополнительных матча 28 февраля и 4 марта. В настоящее время подыскиваются соперники на эти даты, и определенность наступит лишь после прилета в Турцию, — сообщает официальный сайт «горожан».