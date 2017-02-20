Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28834316/
20 февраля 2017, 12:08 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Шальке» намерен выкупить у «Севильи» права на украинского футболиста Коноплянку

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. «Шальке» собирается сохранить на постоянной основе полузащитника сборной Украины по футболу Евгения Коноплянку, которого немецкий клуб взял в аренду у испанской «Севильи», сообщил спортивный директор немецкого клуба Кристиан Хайдель.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em><span class=error>Шальке</span> собирается сохранить на постоянной основе полузащитника сборной Украины по футболу Евгения Коноплянку которого немецкий клуб взял в аренду у испанской Севильи сообщил спортивный директор немецкого клуба <span class=error>Кристиан</span> <span class=error>Хайдель</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Шальке» арендовал Коноплянку в конце августа сроком на один год и дальнейшим правом выкупа трансфера игрока. В текущем сезоне 27-летний украинец провел в составе немецкого клуба 22 игры и забил 6 мячей. Коноплянка не попал в заявку на матч чемпионата Германии против «Кельна», который прошел в воскресенье и завершился вничью со счетом 1:1.

«Несмотря на то, что его сегодня не было в составе, мы можем уверенно сказать, что хотели бы его сохранить и сделаем это. Уверены, что Коноплянка может стать для нас очень важным игроком», — сказал Хайдель, чьи слова приводит Kicker.

По данным издания, трансфер Коноплянки может обойтись «Шальке» в 12 миллионов евро.

Шальке-04
Новости Матчи Состав Статистика
Севилья
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями