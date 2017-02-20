«Шальке» намерен выкупить у «Севильи» права на украинского футболиста Коноплянку
МОСКВА, 20 фев —
Р-Спорт. «Шальке» собирается сохранить на постоянной основе полузащитника сборной Украины по футболу Евгения Коноплянку, которого немецкий клуб взял в аренду у испанской «Севильи», сообщил спортивный директор немецкого клуба Кристиан Хайдель.
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«Шальке» арендовал Коноплянку в конце августа сроком на один год и дальнейшим правом выкупа трансфера игрока. В текущем сезоне 27-летний украинец провел в составе немецкого клуба 22 игры и забил 6 мячей. Коноплянка не попал в заявку на матч чемпионата Германии против «Кельна», который прошел в воскресенье и завершился вничью со счетом 1:1.
«Несмотря на то, что его сегодня не было в составе, мы можем уверенно сказать, что хотели бы его сохранить и сделаем это. Уверены, что Коноплянка может стать для нас очень важным игроком», — сказал Хайдель, чьи слова приводит Kicker.
По данным издания, трансфер Коноплянки может обойтись «Шальке» в 12 миллионов евро.
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