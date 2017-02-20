Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28834067/
20 февраля 2017, 12:07 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Мандорлини сменил Юрича на посту главного тренера футбольного клуба «Дженоа»

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Главный тренер футбольного клуба «Дженоа» хорват Иван Юрич покинул свой пост, его место занял Андреа Мандорлини, сообщается на официальном сайте итальянской команды.

Юрич возглавил «Дженоа» летом 2016 года. В воскресенье генуэзская команда со счетом 0:5 проиграла «Пескаре» в чемпионате Италии, после этого матча 41-летний хорватский специалист был отправлен в отставку. Контракт Мандорлини с «Дженоа» рассчитан до июня 2018 года.

Мандорлини наиболее известен по работе с «Вероной», которую он тренировал с 2010 по 2015 год. Под его руководством команда проделала путь из третьего по силе дивизиона чемпионата Италии в серию А. Также 56-летний Мандорлини возглавлял ряд других итальянских клубов, среди которых «Сассуоло», «Сиена», «Болонья», «Аталанта», также специалист работал в ЧФР, с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Румынии.

После 25 туров «Дженоа» занимает 16-е место в чемпионате Италии, имея в активе 25 очков. Безвыигрышная серия генуэзцев в серии А достигла девяти матчей (две ничьи и семь поражений) — последний раз клуб побеждал 15 декабря.

Дженоа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями