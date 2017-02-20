Мандорлини сменил Юрича на посту главного тренера футбольного клуба «Дженоа»

Юрич возглавил «Дженоа» летом 2016 года. В воскресенье генуэзская команда со счетом 0:5 проиграла «Пескаре» в чемпионате Италии, после этого матча 41-летний хорватский специалист был отправлен в отставку. Контракт Мандорлини с «Дженоа» рассчитан до июня 2018 года.

Мандорлини наиболее известен по работе с «Вероной», которую он тренировал с 2010 по 2015 год. Под его руководством команда проделала путь из третьего по силе дивизиона чемпионата Италии в серию А. Также 56-летний Мандорлини возглавлял ряд других итальянских клубов, среди которых «Сассуоло», «Сиена», «Болонья», «Аталанта», также специалист работал в ЧФР, с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Румынии.

После 25 туров «Дженоа» занимает 16-е место в чемпионате Италии, имея в активе 25 очков. Безвыигрышная серия генуэзцев в серии А достигла девяти матчей (две ничьи и семь поражений) — последний раз клуб побеждал 15 декабря.