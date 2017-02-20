ПСЖ и «Тулуза» сыграли вничью
Футболисты «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграли вничью с командой «Тулузы» в матче двадцать шестого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 19 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 0:0.
Команды в ходе матча создали несколько опасных моментов, однако забитых мячей зрители так и не увидели.
После двадцати шести матчей в чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. Клуб «Тулуза», набравший 34 очка, находится на восьмой позиции.
Чемпионат Франции. 26-й тур.
«ПСЖ» (Париж) — «Тулуза» (Тулуза) — 0:0.
Главные тренеры
|Эмери Унаи
|Паскаль Дюпра
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|3
|3
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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