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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28833807/
20 февраля 2017, 11:25 | Футбол: Зарубежный | ИА REGNUM

ПСЖ и «Тулуза» сыграли вничью

Футболисты «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграли вничью с командой «Тулузы» в матче двадцать шестого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 19 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 0:0.

Команды в ходе матча создали несколько опасных моментов, однако забитых мячей зрители так и не увидели.

После двадцати шести матчей в чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. Клуб «Тулуза», набравший 34 очка, находится на восьмой позиции.

Чемпионат Франции. 26-й тур.

«ПСЖ» (Париж) — «Тулуза» (Тулуза) — 0:0.

19.02.2017 23:00 основной раунд: 26-й тур Parc des Princes
ПСЖ 0:0 Тулуза
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Паскаль Дюпра
Составы
Кевин Трапп 1
17′ Преснель Кимпембе 3
Маркиньюс 5
Шеррер Кабелину Максвелл 17
Серж Орье 19
Тиагу Мотта 8
Адриен Рабьо 25
Эдинсон Кавани 9
71′ Юлиан Дракслер 23
Хавьер Пасторе 10
45′ Кристофер Нкунку 24
Марко Верратти 6
78′ Родригес Моура Лукас 7
Атем Бен Арфа 21
40 Альбан Лафон
15 Кельвен Аду 38′
5 Исса Диоп
6 Кристофер Жюльен
29 Жак-Франсуа Мубандже
9 Мартин Брейтуэйт 49′
15 Корантен Жан
39 Энди Делор
10 Оскар Трехо 81′
11 Ола Тойвонен
25 Джесси Пи 56′
19 Сомалиа
27 Алексис Блен 61′
20 Стев Яго 72′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 1
7 Угловые 2
11 Фолы 16
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
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