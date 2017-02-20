ПСЖ и «Тулуза» сыграли вничью

Команды в ходе матча создали несколько опасных моментов, однако забитых мячей зрители так и не увидели.

После двадцати шести матчей в чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. Клуб «Тулуза», набравший 34 очка, находится на восьмой позиции.

Чемпионат Франции. 26-й тур.

«ПСЖ» (Париж) — «Тулуза» (Тулуза) — 0:0.