«Атырау» усилился хорватскими нападающим и защитником
Хорватский нападающий Иван Родич перешел в казахстанский футбольный клуб «Атырау», передает корреспондент Vesti.kz.
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Об этом сам 32-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram. Последним клубом Родича была харьковский «Металист», за который он в сезоне-2015/2016 сыграл 11 матчей и забил два гола.
Также в его карьера были украинские «Говерла» и’Заря, а также хорватские «Риека», «Истра» и «Хайдук».
Ранее состав «Атырау» пополнил хорватский защитник Юре Общивац. Ранее 26-летний воспитанник футбольного клуба «НК Неретва» играл за такие клубы, как «Хайдук», «Истра 1961» и «Сплит».
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