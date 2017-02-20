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20 февраля 2017, 11:22 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Атырау» усилился хорватскими нападающим и защитником

Хорватский нападающий Иван Родич перешел в казахстанский футбольный клуб «Атырау», передает корреспондент Vesti.kz.

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Об этом сам 32-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram. Последним клубом Родича была харьковский «Металист», за который он в сезоне-2015/2016 сыграл 11 матчей и забил два гола.

Также в его карьера были украинские «Говерла» и’Заря, а также хорватские «Риека», «Истра» и «Хайдук».

Ранее состав «Атырау» пополнил хорватский защитник Юре Общивац. Ранее 26-летний воспитанник футбольного клуба «НК Неретва» играл за такие клубы, как «Хайдук», «Истра 1961» и «Сплит».

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