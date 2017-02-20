«Реал» нацелился на нападающего «Селтика» Муссу Дембеле

Согласно информации источника, испанский гранд уже контактировал с шотландским клубом, чтобы узнать об условиях возможного приобретения этого футболиста. В зимнее трансферное окно игрока хотел приобрести лондонский «Челси», предложив за него € 35 млн. Однако шотландцы потребовали за Дембеле € 47 млн.



По итогам 25 туров чемпионата Шотландии Дембеле принял участие в 23 матчах, став автором 13 голов.