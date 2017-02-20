Дутт советует «Баварии» купить футболиста в подмогу Левандовскому

Дутт сказал это также в контексте рассуждений о проблемах форварда немецкого гранда Томаса Мюллера. У футболиста сборной Германии сбился прицел: по итогам 21 тура Бундеслиги Мюллер принял участие в 18 матчах Бундеслиги и отметился лишь 1 голом, а также 6 результативными передачами.



«Естественно, Мюллер может действовать и ближе к воротам соперника, но он по-другому интерпретирует такую позицию. Там он не способен действовать так же, как Роберт Левандовски. Думаю, настало время приобрести соответствующего футболиста в подмогу Левандовскому», — цитирует Дутта интернет-издание Sport1.