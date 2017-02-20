Конте: Важно переключиться на матч АПЛ, с «Суонси» нас ждёт очень сложный матч

«Очень важно сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Сейчас мы находимся в хорошем положении — мы идём на первом месте в АПЛ и вышли в четвертьфинал Кубка Англии. Важнее всего сейчас сосредоточиться на текущей ситуации и работать с прицелом на будущее. Сейчас важно сохранять концентрацию и продолжать работать, потому что это сложная лига. Наша цель — оставаться на первом месте, но это будет нелегко. Также мы постараемся пробиться в полуфинал Кубка Англии. Я рад, что мы боремся за победу в обоих турнирах.



Будет непросто, потому что нам будут противостоять сильные команды, но мы должны думать о своей игре и идти от матча к матчу. Сегодня важно переключиться на матч АПЛ, потому что мы играем с “Суонси Сити”, и, без сомнения, это будет очень сложный матч, в котором нам нужна победа», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».