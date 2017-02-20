Спортивный директор «Аугсбурга» не думает об аналогичном посте в «Баварии»

В данный момент этот пост в немецком гранде вакантен, в клубе ищут квалифицированного специалиста.



«Я уже более четырёх лет работаю в “Аугсбурге” и имею с клубом долгосрочный контракт», — приводит слова Ройтера tz.



Ранее руководство «Баварии» предложило пост спортивного директора завершающему карьеру защитнику Филиппу Ламу, однако последний отказался. Немецкие СМИ в последнее время неоднократно упоминали в связи с этим спортивного директора мёнхенгладбахской «Боруссии» Макса Эберля.