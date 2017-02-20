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20 февраля 2017, 10:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер обеспокоен, что матч «Саттон» — «Арсенал» пройдёт на искусственном поле

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер обеспокоен тем, что матч 1/8 финала Кубка Англии между «Саттон Юнайтед» и «Арсеналом» пройдёт на искусственном поле.

Встреча состоится 20 февраля.

«В идеале я бы хотел сыграть на нормальном поле, но ничего не поделать. Нам предстоит играть на искусственном поле, и я слышал, что “Саттон” перед игрой его поливает. Это значит, что мяч будет скользить ещё быстрее. Нагрузка на ноги будет совершенно иной, нежели на натуральном газоне. Сегодняшний футбол будет немного отличаться от обычного. Нам придётся привыкнуть к этой разнице», — цитирует Венгера The Guardian.

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