Экс-футболист Мендьета не исключает возможность возглавить «Валенсию» в будущем

Мендьета выступал за «Валенсию» с 1992 по 2001 год. Испанец завершил карьеру футболиста в 2008 году.

«Я сейчас учусь на тренера, но не форсирую события. Хочу получить степень UEFA Pro в следующем году, потом я смогу работать тренером, но сейчас это не в приоритете для меня. В будущем не исключаю возможность стать главным тренером», — сказал Мендьета в ответ на вопрос о желании возглавить «Валенсию».

На данный момент «Валенсия» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, одержав только шесть побед за 22 тура. В мае 2014 года новым владельцем «Валенсии» стал сингапурский предприниматель Питер Лим, который обещал покрыть долги «летучих мышей» и усилить состав новыми футболистами.

«На самом деле, это позор для “Валенсии” с ее историей, с тем, что еще недавно они боролись за титулы, были достаточно успешным клубом. К сожалению, с новым владельцем ситуация ухудшилась. Будем надеяться, что они смогут преобразовать ее в другой проект, который вызовет энтузиазм. Надеюсь, что вскоре увижу “Валенсию” на высоте», — добавил собеседник агентства.

«Я провел в “Валенсии” много лет, у меня там много друзей. Грустно видеть клуб с историей в такой ситуации. Грустно, что люди не делают то, что обещали. Со стороны кажется, что там недостаточно людей, разбирающихся в футболе. Они не знают клуб, не знают город, не знают лигу. Сложно руководить клубом, находясь в Сингапуре. Я думаю, там должно быть больше футбольных людей», — резюмировал Мендьета.