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20 февраля 2017, 8:58 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Футболист сборной Канады прибыл на просмотр в «Ордабасы»

Защитник сборной Канады по футболу Джон Адам Стрейт находится на просмотре в «Ордабасы», сообщает пресс-служба шымкентского клуба.

Большую часть своей карьеры защитник провел в Германии. Увеличить
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26-летний Стрейт — воспитанник клубов «Ванкувер Уайткэпс» и немецкого «Энерги». 25 октября 2009 года в матче против «Санкт-Паули» он дебютировал во Второй Бундеслиге. 29 ноября в поединке против «Рот-Вайсса» из Оберхаузена Адам забил свой первый гол за команду.

В начале 2013 года Стрейт на правах аренды перешел в «Саарбрюккен». 5 февраля в матче против дублеров «Вердера» он дебютировал в Третьей Лиге. 7 августа в поединке против «Алемании» Стрейт забил свой первый гол за клуб.
Летом того же года Адам перешел в «Веен», где провел полгода. В 2015 году он подписал контракт с норвежским «Фредрикстадом». 10 мая в матче против «Ранхейма» Стрейт дебютировал в Аддеколиге. 13 мая в поединке против «Саннес Ульф» он забил свой первый гол за «Фредрикстад».

В 2007 году в составе юношеском сборной Канады Стрейт принял участие в юношеском чемпионате мира в Южной Корее.

24 мая 2010 года в товарищеском матче против сборной Аргентины Адам дебютировал за сборную Канады.

В 2013 году Стрейт поехал на Золотой кубок КОНКАКАФ. На турнире он был запасным и на поле не вышел. В 2015 году Адам во второй раз был включён в заявку Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Коста-Рики, Ямайки Сальвадора.

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